УЗ запускает новый рейс Харьков - Одесса

Поезд будет курсировать в Одессу из Харькова по непарным числам. Отправка будет происходить в 7:39, а прибытие - в 10:39.

Укрзализныця с 29 июля запускает новый рейс Харьков - Одесса. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд будет курсировать в Одессу из Харькова по непарным числам. Отправка будет происходить в 7:39, а прибытие - в 10:39.

При этом из Одессы в Харьков поезд начнет ездить уже с 30 июля и только по парным числам. Отправка - в 15:42, а прибытие - в 17:40.

"Поезд будет проходить через Лозовую, Павлоград, Днепр, Запорожье, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Кропивницкий и другие города, давая удобное железнодорожное сообщение нескольким регионам", - сказано в сообщении.

Продажа билетов откроется с 8 июля.

Напомним, УЗ продлила маршрут поезда Запорожье - Львов до Ужгорода.

Ранее Укрзализныця возобновила движение поездов на полтавском направлении. Поезда будут курсировать по своим обычным маршрутам. Однако прибывать на конечные станции будут с задержкой в несколько часов.