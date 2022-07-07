Появились кадры последствий удара по Харькову

После вражеского обстрела горели жилые дома, гаражи с надстройкой, легковые и грузовые автомобили.

Во время обстрела Харькова 7 июля погибли три человека. Еще пятеро ранены. ГСЧС Украины в Харьковской области показало фото и видео последствий вражеского удара по городу

"Подразделения ГСЧС выехали сразу по четырем адресам. Горели частные жилые дома, гаражи с надстройкой, легковые и грузовые автомобили, а также домашние вещи в квартире 9-этажного жилого дома", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали 72 спасателя.