Появились кадры последствий удара по Харькову
После вражеского обстрела горели жилые дома, гаражи с надстройкой, легковые и грузовые автомобили.
Во время обстрела Харькова 7 июля погибли три человека. Еще пятеро ранены. ГСЧС Украины в Харьковской области показало фото и видео последствий вражеского удара по городу
"Подразделения ГСЧС выехали сразу по четырем адресам. Горели частные жилые дома, гаражи с надстройкой, легковые и грузовые автомобили, а также домашние вещи в квартире 9-этажного жилого дома", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работали 72 спасателя.
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