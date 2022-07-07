Лазебная может покинуть должность - СМИ

Лазебную может заменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Оксана Жолнович.

Марина Лазебная может покинуть должность министра социальной политики. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник.

Отмечается, что Лазебную может заменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Оксана Жолнович.

Жолнович - практикующий адвокатом в сфере трудового, гражданского, семейного и административного права, а также член и основатель ряда общественных организаций и политической партии Сила Людей.

Вместе с тем, по словам источника, на должность министра социальной политики есть и другие кандидаты.

Напомним, правительство назначило уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц. Им стал Павел Козырев.

Ранее Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного ВР Украины по правам человека.