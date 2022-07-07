ВСУ идут: жителей Херсонщины призывают уехать подальше от позиций врага

Людям следует покинуть место жительства, расположенное рядом со складами с боеприпасами армии РФ или их системами ПВО, сказал глава города Олешки.

Мэр временно оккупированного российскими войсками города Олешки Херсонской области Евгений Рыщук призвал жителей региона, которые живут возле позиций противника, переехать. Об этом он написал в четверг, 7 июля, в своем Telegram-канале.

По словам главы города, это необходимо, поскольку защитники наступают.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонщины, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше. ВСУ идут!" - говорится в сообщении.

Рыщук просит население не становиться "живым щитом" для оккупантов.

Напомним, вражеские силы вошли в город Олешки 17 марта. Спустя месяц они полностью оккупировали населенный пункт.