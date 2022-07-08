Зеленский: Поддержка Британии не должна измениться

Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.

Власти Великобритании заверили украинского президента Владимира Зеленского в том, что поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства не изменится. Об этом глава Украинского государства рассказал в вечернем видеообращении в четверг, 7 июля.

"Отношения мы строим между государствами. Поддержка Великобританией Украины не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах, - и Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом", - сказал он, комментируя отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Британии.

При этом Зеленский отметил роль Лондона в поддержке Киева с начала полномасштабного вторжения России в Украину и подчеркнул, что на фоне такой агрессии РФ важной является личность лидера.

"Роль Британии в защите свободы - действительно глобальная. И хотя это отражение позиции британского общества, лидерство и харизма руководителя государства всегда имеют особое значение. И тем более в такое время - время полномасштабной антиевропейской войны России, начавшей наступление на Европу именно с нашего государства. Не удивительно, что украинцы чувствуют личную благодарность Борису", - уточнил он.

Напомним, накануне глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии и поста премьер-министра.

По данным СМИ, главным фаворитом на эту должность является министр обороны Великобритании Бен Уоллес.