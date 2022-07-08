В Украине стали выселять переселенцев - Верещук

Министр заявила о недопустимости таких действий, особенно накануне осенне-зимнего периода.

На территории Украины некоторые учреждения начали выселять внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом в четверг, 7 июля, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она напомнила, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину многие ВПЛ проживают в школах, больницах, санаториях и других местах компактного проживания.

"В последнее время поступают жалобы на то, что некоторые учреждения стали выселять переселенцев. Понимаю, что могут быть разные обстоятельства и причины. Но это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу. Хочу, чтобы меня сейчас хорошо услышали владельцы и руководители таких учреждений", - возмутилась министр.

Верещук подчеркнула, что можно говорить только о переселении (без ухудшения условий), но никоим образом не о выселении, особенно накануне осенне-зимнего периода.

При этом она отметила, что вся проблема в финансировании.

"В конце концов проблема сводится к финансированию. Будем искать деньги - и в бюджете, и у международных доноров", - заверила глава Минреинтеграции.

Наконец, Верещук призвала переселенцев, которых лишают крыши над головой, сообщать об этом властям: звонить по горячей линии ведомства 1548 или писать в комментарии под ее постом в соцсетях.

Как сообщалось, накануне Кабмин назначил уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц - им стал Павел Козырев.