Зеленский поделился с украинцами "одной мыслью"

Обреченный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому суждено летать, заявил глава государства.

Президент Владимир Зеленский в ночь на пятницу, 8 июля, записал видеообращение, чтобы поделиться мыслями по поводу войны, развязанной Россией против Украины. Свою речь глава государства обнародован в Instagram.

"1 минута. 1 мысль", - подписал ролик он.

Так, Зеленский напомнил, что украинцы, которые хотели просто мирно жить на своей земле, уже 134 дня противостоят российскому вторжению.

"Если одолеть дракона, от которого дрожало полмира, суждено было именно нам и именно нам выпало быть андердогом, которому дают трое суток, а он борется пятый месяц, значит, нам это по силам", - сказал Зеленский и добавил, что "обреченный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому суждено летать".

Украинский лидер выразил уверенность, что украинский флаг будет поднят на всей оккупированной территории нашей страны, включая Крымский полуостров.

Напомним, накануне в ВСУ сообщили, что зачистили от оккупантов Змеиный в Черном море и подняли на острове флаг Украины.