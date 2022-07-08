Назначен новый глава Черновицкой ОГА

Руслан Запаранюк является начальником филиала Черновицкого областного управления Ощадбанка.

Кабинет Министров Украины на заседании в четверг, 7 июля, одобрил проект указа президента Владимира Зеленского о назначении председателем Черновицкой областной государственной администрации Руслана Запаранюка. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение Запаранюка Руслана Васильевича главой Черновицкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Как известно, Запаранюк является начальником филиала Черновицкого областного управления Ощадбанка.

Напомним, 14 июня Кабинет Министров согласовал увольнение черновицкого губернатора Сергея Осачука. За несколько дней до этого в здании Черновицкой ОГА прошли обыски.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила заместителя Осачука на махинациях с гуманитарной помощью.