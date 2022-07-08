В Британии проходят подготовку более тысячи украинских военных

Защитники Украины совершенствуют навыки обращения с оружием, предоставленным странами-союзниками.

На территории стран-партнеров продолжается подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины - специалистов сухопутных, десантно-штурмовых войск, сил спецопераций, воздушных сил. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Сейчас на территории Великобритании совершенствуют навыки более тысячи военнослужащих. Недавно завершился курс обучения в Германии, чтобы наши военнослужащие овладели оружием, предоставленным партнерами", - сказал он.

Генштаб выразил благодарность британским властям за поддержку Украины.

Как сообщалось, 5 июля в Британию прибыла первая группа украинских военнослужащих на обучение, которое будет длиться несколько недель