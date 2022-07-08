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Россияне не едут в Украину легальным путем - МИД

Более 100 граждан РФ интересовались правилами въезда в Украину по визе, однако ни одной заявки за неделю не поступило.
Россияне не едут в Украину легальным путем - МИД

Ни один гражданин России не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

  "Очень показательный момент - за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы", - сказал он.

При этом, по словам дипломата, в целом от россиян было больше 100 звонков в министерство, посольства Украины в разных странах с просьбой разъяснить правила въезда, однако ни одной заявки не поступило.

"Это демонстрирует, до какого уровня агрессия Путина довела отношения не между нашими государствами, а нашими народами, и, собственно, отношение россиян к нам", - отметил Кулеба.

Напомним, визовый режим для граждан России начал действовать в Украине с 1 июля.

 

 

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