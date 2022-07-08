Россияне не едут в Украину легальным путем - МИД

Более 100 граждан РФ интересовались правилами въезда в Украину по визе, однако ни одной заявки за неделю не поступило.

Ни один гражданин России не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Очень показательный момент - за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы", - сказал он.

При этом, по словам дипломата, в целом от россиян было больше 100 звонков в министерство, посольства Украины в разных странах с просьбой разъяснить правила въезда, однако ни одной заявки не поступило.

"Это демонстрирует, до какого уровня агрессия Путина довела отношения не между нашими государствами, а нашими народами, и, собственно, отношение россиян к нам", - отметил Кулеба.

Напомним, визовый режим для граждан России начал действовать в Украине с 1 июля.