Итоги 07.07: Отставка Джонсона и флаг на Змеином

Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Британии; ВСУ установили украинский флаг на острове Змеиный. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Джонсон подал в отставку

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии и должности премьер-министра Великобритании. В своей речи он обратился, в том числе, к Украине. Джонсон пообещал, что Лондон будет поддерживать Киев в борьбе украинцев за свободу столько, сколько потребуется.

Украинские власти и народ выразили благодарность Джонсону за его поддержку на фоне российской агрессии.

На Змеином установили украинский флаг

Военные ВСУ подняли флаг Украины на освобожденном острове Змеиный в Черном море. Операция по деоккупации острова, которая длилась около двух месяцев, завершена. Защитниками подтверждено уничтожение около 30 единиц вражеской техники.

ЕП одобрил 1 млрд евро для Украины

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине первый транш новой макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Средства поступят одним платежом до конца июля и будут направлены на обеспечение финансирования важнейших государственных функций.

При обстреле Харькова и Краматорска погибли четыре человека

Российские войска обстреляли один из районов Харькова из реактивных систем залпового огня. В результате атаки в городе возникли пожары. Жертвами обстрела стали трое мирных жителей, еще пятеро получили ранения.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по центральной части Краматорска, вследствие чего один человек погиб, шестеро людей пострадали.

ПХГ стран Европы заполнены на 60%

Европейские компании заполнили подземные хранилища газа более чем на 60%. Так, средний уровень заполненности ПХГ в Европе составил 60,15%, что на 0,36% выше показателей днем ранее. Общий объем закачанного в хранилища газа достиг примерно 65 млрд кубометров.

Шмыгаль заявил о завершении программы єПідтримка

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что программа єПідтримка, которую власти запустили в марте, полностью реализована. Все, кто подавался на выплату в размере 6500 грн (около 5 млн граждан), ее получили. Финальная сумма всех выплат составила 30 млрд 900 млн грн.

Офис генпрокурора обновил данные по погибшим в войне детям

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 347 детей, более 646 несовершеннолетних получили ранения. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 347, Харьковской - 186 и Киевской - 116. Эти данные не являются окончательными.

Цена газа в Европе превысила $1900

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах достигла 1926 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом уровень 1900 долларов за 1 тыс. кубометров стоимость голубого топлива превысила впервые с 9 марта.

