Войска РФ за день потеряли в Украине 250 человек – Генштаб ВСУ

Всего с 24 февраля и по состоянию на утро 8 июля 2022 года войска РФ потеряли в Украине около 36 900 человек.

Российские оккупационные войска вчера, 7 июля, потеряли в Украине около 250 человек. Самые большие потери они понесли на Краматорском направлении, сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.

Всего с 24 февраля и по состоянию на утро 8 июля 2022 года войска РФ потеряли в Украине около 36 900 человек, 1637 танков, 3811 бронемашин, 828 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 217 самолетов, 187 вертолетов, а также 15 военных кораблей и катеров.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты 7 июля пытались наступать в районе Дементиевки в Харьковской области, но понесли потери и отступили. Также провалом закончилась попытка наступления врага на Славянском направлении возле Богородичного.

На Бахмутском направлении 7 июля российские оккупанты наступали на Верхнекаменское и добились частичного успеха. На этом направлении они продолжают наступать в районе населенного пункта Спорное.

На остальных направлениях российские оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи, обстреливают позиции ВСУ и мирные населенные пункты.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, есть ли угроза захвата Харькова.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua