На Днепропетровщине задержали корректировщика вражеских ударов

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

В Днепропетровской области задержали жителя Запорожской области, который корректировал вражеские обстрелы. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, фигурант с февраля по июнь 2022 года за обещанное денежное вознаграждение через Viber и Telegram передавал представителям РФ информацию про расположение объектов критичной инфраструктуры, военных объектов, подразделений ВСУ в Запорожье и в Днепропетровской области. Кроме того, он рассказывал про результаты уже осуществленных вражеских обстрелов.

Полученную информацию враг использовал для планирования нанесения первичных и вторичных ракетных ударов. Злоумышленника задержали в Никопольском районе Днепропетровской области.

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По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Одесской области СБУ нейтрализовала сеть российских интернет-агентов.

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Подозреваемый в преступлении / dnipr.gp.gov.ua