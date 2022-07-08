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В ГПСУ показали зачистку Харьковской области от российских оккупантов

Сообщается, что российских военных ликвидируют и берут в плен.
В ГПСУ показали зачистку Харьковской области от российских оккупантов
Иллюстративное фото / EPA

Украинские военные продолжают вытеснять оккупантов с территорий Харьковской области. Об этом сообщает ГПСУ.

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Сообщается, что российских военных ликвидируют и берут в плен.

"Украинские военные оттесняют подразделения армии РФ дальше от Харькова. Часть оккупантов ликвидировали, часть - взяли в плен", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.

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