В ГПСУ показали зачистку Харьковской области от российских оккупантов
Сообщается, что российских военных ликвидируют и берут в плен.
Украинские военные продолжают вытеснять оккупантов с территорий Харьковской области. Об этом сообщает ГПСУ.
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Сообщается, что российских военных ликвидируют и берут в плен.
"Украинские военные оттесняют подразделения армии РФ дальше от Харькова. Часть оккупантов ликвидировали, часть - взяли в плен", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.
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