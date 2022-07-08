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Сообщили о подозрении оккупанту за грабеж квартир в Ирпене

Находясь в квартире, оккупант сфотографировал себя на фотоаппарат хозяев, а потом оставил вещественное доказательство на месте преступления.
 |  Автор: Виталий Кулак
Сообщили о подозрении оккупанту за грабеж квартир в Ирпене
Подозреваемый в преступлении / gp.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении в преступлении военнослужащему ВС РФ, который в Ирпене (Киевская область) обокрал квартиру. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным досудебного следствия, военнослужащий ВС РФ, находясь во временно оккупированном городе Ирпень, вместе с сообщниками проник в квартиру и украли оттуда золотые ювелирные украшения, технику и другие ценные вещи.

Находясь в квартире, оккупант самостоятельно сфотографировал себя на фотоаппарат хозяев, а потом оставил вещественное доказательство на месте преступления.

Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее в Одесской области СБУ нейтрализовала сеть российских интернет-агентов.

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