Залужный встретился с командующим британской армией

Этот визит - мощный сигнал поддержки Вооруженных Сил Украины в борьбе с российским агрессором, подчеркнул Залужный.

Командующий британской армией Тони Радакин 7 июля посетил Киев. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Читайте также: ВСУ идут: жителей Херсонщины призывают уехать подальше от позиций врага

Залужный рассказал, что этот визит - это мощный сигнал поддержки ВСУ.

"Было очень приятно принимать в Украине начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Этот визит - мощный сигнал поддержки Вооруженных Сил Украины в борьбе с российским агрессором. Мы очень плодотворно поработали на пункте управления, обсудили детали планы будущих операций. Как военные люди, понимаем ситуацию такой, как она есть, и отдаем все силы борьбе за свободу", - сообщил Залужный.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.