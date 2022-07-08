В ГУР рассказали, как изменилась риторика Китая по войне в Украине

Китай всё еще использует российские нарративы в собственных интересах

Позиция Китая по отношению к полномасштабному военному вторжению России в Украину со временем трансформировалась и стала более нейтральной. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерство обороны Украины.

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Отмечается, что после 24 февраля официальный Пекин несколько раз давал оценку событиям в Украине, а китайская пресса посвящала войне публикации, тем самым уточняя официальную позицию правительства.

“В день российского вторжения китайское англоязычное издание Global Times об Украине писало в антиамериканской риторике: довольно резко и тенденциозно, что наша страна стала жертвой бессмысленного расширения НАТО на восток, что ее судьба печальна”, – рассказали в ГУР.

После поражения российской армии в битве за Киев и масштабного отступления с этого направления многие страны сменили свою риторику и внешнеполитические акценты.

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“Официальная риторика Китая также постепенно изменилась: если раньше она была нейтральной и с нескрываемой симпатией на стороне России, то сейчас это нейтральная позиция, которая, как сказал Президент Украины Владимир Зеленский, вполне устраивает Украину”, – говорят в ГУР.

После этого, несмотря на меняющуюся ситуацию на фронте, Китай в целом придерживается нейтральной риторики с несколькими заметными антизападными и пророссийскими нарративами, которые выгодны самому Китаю. К числу таковых относятся утверждения, что:

"Запад, НАТО и США игнорируют пространство безопасности России, поэтому также ответственны за войну в Украине";

"западные санкции против России не способствуют миру и углубляют конфликт";

"мы против гуманитарного кризиса, присылаем гуманитарную помощь";

"Запад должен признать принцип неделимости безопасности, который должен стать основой новой архитектуры безопасности в Европе и Евразии";

"нужно отказаться от менталитета Холодной войны, военных блоков и распределения мира, установить многополюсную систему".

Напомним, лидер Китая отклонил приглашение Путина посетить Россию. СМИ узнали о небольшом дипломатическом казусе, который две страны скрывали несколько недель.

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