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Зеленский сказал, какое послание нужно передать Путину

Украинский лидер считает, что хозяин Кремля должен осознать две важные вещи
 |  Автор: Юрий Кобзар
Зеленский сказал, какое послание нужно передать Путину
Зеленский сказал, чего ждет от Путина / EPA / UPG

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять российскому лидеру Владимиру Путину какое-либо особое послание. Хозяин Кремля просто должен осознать, что развязал кровавую войну и он же может закончить ее. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

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Так, журналист спросил украинского президента, какое послание он хотел бы передать Путину на случай, если тот посмотрит это интервью. На это Зеленский ответил, что Путин не является кем-то особенным, кому нужно специальное послание.

"У нас кровавая война, которую развязала Россия на нашей территории. Я просто хотел бы, чтобы он это осознавал, что он конкретно это сделал. И чтобы он осознавал, что на сегодня он конкретно может это завершить. Вот и все послание. А выбор за ним", – сказал Зеленский.

Напомним, в конце июня президент Индонезии, побывав в Киеве, отправился в Москву и там заявил, что передал Путину некое послание от Зеленского. В Киеве это восприняли с недоумением.

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