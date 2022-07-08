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Зеленский прокомментировал отказ от принятия Украины в НАТО

Владимир Зеленский считает отказ принять Украину в НАТО исторически ошибочным решением.
 |  Автор: Виталий Кулак
Зеленский прокомментировал отказ от принятия Украины в НАТО
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает отказ принять Украину в НАТО исторически ошибочным решением. Об этом он сказал в интервью для CNN.

"Я очень рад, что Швеция и Финляндия сделали этот выбор. Это легче, разумнее, чем кровавая война. Выбор, чтобы принять Швецию и Финляндию – это именно те превентивные шаги, о которых я много раз говорил", - сказал Глава государства.

Зеленский отметил, что весь мир помогает нашей стране, но можно было "просто взять Украину в НАТО". Он считает, что решение не принимать Украину в Североатлантический альянс является "исторически ошибочным".

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что интеграция в НАТО предусмотрена Конституцией Украины, и Североатлантический альянс - это наиболее эффективный механизм безопасности в Европе.

Напомним, МИД РФ считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО шагом к эскалации.

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