Житель Буковины за 3000 евро "отмазывал" от службы в ВСУ

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

В Черновицкой области правоохранители задержали местного жителя, который за денежное вознаграждение обещал помочь мужчинам призывного возраста избежать призыва в ВСУ. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным досудебного следствия, фигурант за определенное денежное вознаграждение обещал призывникам "решить вопрос" их непризыва в ряды ВСУ. Стоимость такой "услуги" составляла 3000 евро.

8 июля организатора преступной схемы правоохранители задержали во время получения 1500 евро. Ранее задокументировали, что он получил 1000 и 500 евро.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием). Досудебное следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Закарпатской области пограничник за деньги помогал мужчинам призывного возраста во время войны выехать из Украины.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua