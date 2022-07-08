Приходится воровать носки у ВСУ: оккупанты жалуются на плохое обеспечение - перехват

Оккупанты удивляются качеству украинских вещей и обмундирования

Российские захватчики “охотятся” за носками, который выдают украинским военным. Об этом стало известно из перехваченного СБУ разговора оккупанта с женой.

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“У меня до.. (много - ред.) украинских носков, и я понимаю… какие они пи... (качественные). Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают”, - удивляется захватчик.

Он рассказывает о качестве американского камуфляжа, который тоже украл у ВСУ. Затем добавляет, что дело даже не в производителе, поскольку обмундирование украинского производства не менее качественное.

"Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Я просто не знаю, почему именно так”, - рассказывает солдат.

В СБУ добавили, что объяснение тут простое: “наши воины – это гордость Украины! И каждый украинец помогает фронту как может и работает на победу!”.

Напомним, что российские оккупанты жалуются на проблемы с психическим здоровьем из-за высоких потерь, которые несут их войска в боях против ВСУ.

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