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В домах украинцев станет холоднее: объяснение Минэнерго

Информация о возможном снижении температурного режима в жилых помещениях является правдивой, но пока Кабмин только рассматривает данный вопрос, объяснил Герман Галущенко.
В домах украинцев станет холоднее: объяснение Минэнерго
 
Минимальную температуру зимой в жилых помещениях действительно могут снизить. В правительстве подтвердили эту информации. Однако, на сегодняшний день этот еще только обсуждается. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 8 июля.
 
Он отметил, что в Кабмине анализируют опыт европейских государств перед тем, как снизить нормативы температурного режима в домах и квартирах.
 
"Позиция заключается в том, что безусловно этот вопрос обсуждается касательно этого уменьшения (температуры - ред.)", - объяснил чиновник. 
 
По его словам, украинское правительство анализирует опыт европейских стран в этом вопроса. 
 
"Это должно быть соответствующее решение, но там еще нет какого-то конкретного измерения", - подытожил Галущенко.
 
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что уже начата подготовка к следующему отопительному сезону, который станет самым сложным за все годы независимости.
 
Мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что отопительный сезон в Киеве будет непростым.

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