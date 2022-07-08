В домах украинцев станет холоднее: объяснение Минэнерго

Информация о возможном снижении температурного режима в жилых помещениях является правдивой, но пока Кабмин только рассматривает данный вопрос, объяснил Герман Галущенко.

Минимальную температуру зимой в жилых помещениях действительно могут снизить. В правительстве подтвердили эту информации. Однако, на сегодняшний день этот еще только обсуждается. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 8 июля.

Он отметил, что в Кабмине анализируют опыт европейских государств перед тем, как снизить нормативы температурного режима в домах и квартирах.

"Позиция заключается в том, что безусловно этот вопрос обсуждается касательно этого уменьшения (температуры - ред.)", - объяснил чиновник.

По его словам, украинское правительство анализирует опыт европейских стран в этом вопроса.

"Это должно быть соответствующее решение, но там еще нет какого-то конкретного измерения", - подытожил Галущенко.

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