Отопительный сезон в Мариуполе невозможен - горсовет

В городе почти все котельные имеют повреждения. Некоторые уничтожены полностью. Ремонт только одной котельной занимает около года.

Оккупанты не смогут начать отопительный сезон в Мариуполе. Людям придется либо замерзать, либо уезжать. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

"В городе почти все котельные имеют повреждения. Некоторые уничтожены полностью. Ремонт только одной котельной занимает около года. Разрушены также 50-70% газовых магистралей. Для запуска "тепла" необходима вода и большое количество электроэнергии. С этим у оккупантов тоже проблемы", - сообщают в горсовете.

В горсовете уверены, что неподготовленность коммуникаций приведет к постоянным подтоплениям.

"Город заполнят "теплые лужи". Для того чтобы заменить трубы большого диаметра необходимо более 1 млрд долларов. Не сложно представить, сколько обойдется восстановление всей системы", - отмечается в сообщении.

Жителей города с наступлением холодов ждет еще одно испытание.

"Мариупольцы уже начинают понимать, что "улучшение" и обещание "все будет" - это басни и пропаганда. Если тепла не будет, а понятно, что его не будет, мариупольцы начнут замерзать. Это при том, что люди до сих пор не могут выехать из города из-за искусственных преград в виде лагерей, которые создали российские оккупанты, - говорится в сообщении.

Горсовет публикует очередную порцию ужесающих снимков разрушенного города.

Напомним, что во временно оккупированном Россией Мариуполе питьевая вода почти недоступна, даже низкого качества. Ее ждут по несколько дней.

В Мариуполе невозможно быстро восстановить водоснабжение, поэтому в обозримом будущем воды в городе не будет, и на этом наживаются местные коллаборанты.

Также сообщалось, что в Мариуполе и в большинстве оккупированных РФ территорий Украины исчерпаны практически все запасы продуктов и товаров первой необходимости, а новых поставок из России нет.

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