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В День рождение Залужный показал видео о ВСУ

В честь празднования главнокомандующий Вооруженными силами Украины опубликовал видео о украинских военных на фронте.
В День рождение Залужный показал видео о ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает сегодня, 8 июля, свое 49-летие, и в честь праздника опубликовал видео об украинских бойцах, отметив что они являются для него первыми в мире.
 
На своей странице в Facebook именинник поделился видео.
 
"Вооруженные силы Украины - первая армия мира. Мы защищаем свое. Свою землю, своих родных, свой дом. Мы обязательно победим", - отметил Залужный.
 
На видео представлено как на фронте работают украинские военные и краткое интервью воина с позывным "Вас Вас".
 
Военный отметил, что он пошел на поле боя чтобы встретить российских "посетителей" поближе к Москве.
 
По его словам, даже те, кто кричал что "россияне братья", взяли в руки оружие и служат в армии.
"Нам нужно более серьезное оружие, нам нужна артиллерия. Было бы у нас 30 танчиков, мы бы уже были в Бердянске", - добавил боец.
   
 Видео: facebook.com/CinCAFU
 Вооруженные силы Украины служат на фронте
 
Ранее Залужный показал, как ВСУ помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с острова Змеиный.
 
Также министр обороны Алексей Резников отметил что Украину защищают более миллиона военных украинцев.

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