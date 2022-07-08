В День рождение Залужный показал видео о ВСУ

В честь празднования главнокомандующий Вооруженными силами Украины опубликовал видео о украинских военных на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает сегодня, 8 июля, свое 49-летие, и в честь праздника опубликовал видео об украинских бойцах, отметив что они являются для него первыми в мире.

На своей странице в Facebook именинник поделился видео

"Вооруженные силы Украины - первая армия мира. Мы защищаем свое. Свою землю, своих родных, свой дом. Мы обязательно победим", - отметил Залужный.

На видео представлено как на фронте работают украинские военные и краткое интервью воина с позывным "Вас Вас".

Военный отметил, что он пошел на поле боя чтобы встретить российских "посетителей" поближе к Москве.

По его словам, даже те, кто кричал что "россияне братья", взяли в руки оружие и служат в армии.

"Нам нужно более серьезное оружие, нам нужна артиллерия. Было бы у нас 30 танчиков, мы бы уже были в Бердянске", - добавил боец.



Видео: facebook.com/CinCAFU

Вооруженные силы Украины служат на фронте Ранее Залужный показал , как ВСУ помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с острова Змеиный. Также министр обороны Алексей Резников отметил что Украину защищают более миллиона военных украинцев.

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