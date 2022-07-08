Кабмин упростил экспорт пшеницы

Продажа в другие страны отдельных зерновых культур станет проще: правительство приняло соответствующее решение.

Кабинет министров Украины исключил пшеницу из перечня товаров, для которых обязательно нужна лицензия. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия в пятницу, 8 июля.

В сообщении сказано, что в силу вступило постановление от 1 июля № 759 О внесении изменений в Приложения 1 и 5 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1424. Оно предусматривает изменение перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам.

"Согласно постановлению, пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) исключены из перечня товаров, обязательных к лицензированию", - отметили в ведомстве.

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