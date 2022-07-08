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Кабмин упростил экспорт пшеницы

Продажа в другие страны отдельных зерновых культур станет проще: правительство приняло соответствующее решение.
Кабмин упростил экспорт пшеницы
 
Кабинет министров Украины исключил пшеницу из перечня товаров, для которых обязательно нужна лицензия. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия в пятницу, 8 июля.
 
В сообщении сказано, что  в силу вступило постановление от 1 июля № 759 О внесении изменений в Приложения 1 и 5 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1424. Оно предусматривает изменение перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам.
 
"Согласно постановлению, пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) исключены из перечня товаров, обязательных к лицензированию", - отметили в ведомстве.
 
Напомним, ранее постановлением Кабмина был отменен запрет на экспорт и введено лицензирование на овес. Однако это же постановление вводит запрет и на экспорт азотных удобрений.
 
Ранее сообщалось, что Кабинет министров не дал разрешений на вывоз угля, мазута и газа собственной добычи в этом году.

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