Наступление на Славянск захлебнулось - Генштаб

Оккупанты продолжают обстреливать украинские населенные пункты по всей линии столкновения. Украинские защитники удерживают свои позиции.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь ведут разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БпЛА. Об этом сообщает в вечерней сводке 8 июля Генштаб ВСУ.

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На территории этой страны продлили закрытие воздушного пространства над южной частью страны до 7 октября текущего года. Запрет на полеты воздушных судов действует с 24 февраля текущего года.

В Харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии окрестности и город Харьков, а также районы населенных пунктов Уды, Дементиевки, Лебяже, Песчаного, Замуловки, Петровки, Питомника, Мосьпаново, Коробочкино, Слатино, Светличного, Шевеловки, Победы, Верхнего. Недалеко от Дементиевки наши защитники дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно. Противник нанес авиаудар вблизи Петровки.

В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Красного, Вернополья и Крестища. Наступательные действия врага в районе населенного пункта Богородичное, в результате огневого поражения, захлебнулись. Оккупанты, с потерями, отошли.

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В Краматорском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки.

Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в Верхнекаменском районе, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Совершил авиаудары недалеко от Берестового и Покровского.

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При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спирное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли.

Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Новоандреевки.

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В Южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов. Сохраняется большая угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи в акватории Черного и Азовского морей, продолжается блокировка гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Напомним, ранее сообщалось, что на белорусском военном аэродроме Зябровка (Гомельская область), который был передан РФ, замечено явное увеличение количества ЗРК С-400, танков и БМП. Это подтверждают спутниковые снимки военного объекта.

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