Оккупанты размещают технику в жилых кварталах Мелитополя

Мэр Мелитополя отметил, что ситуация в городе тревожная. Армия РФ не ожидала наступления украинских Вооруженных сил.

В Мелитополе Запорожской области войска РФ размещают военную технику в жилых кварталах. Об этом заявил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Поступило сообщение о том, что доступ к одному из микрорайонов города - Новый Мелитополь, где в мирное время проживало более 30 тыс. населения - перекрыт. Из-за того, что под мостом, путепроводом оккупанты разворачивают свою ПВО. Они распределяют вооружение по жилым кварталам после того, как военная база была разбита", - рассказал Федоров.

Он отметил, что ситуация в городе тревожная. Армия РФ не ожидала наступления украинских Вооруженных сил.

"Город полностью блокируется. По несколько часов не выпускают людей из города. Перекрывают перекресток. Появились многие полиции, новые службы ФСБ. Жители города Мелитополя - это заложники террористов", - сказал мэр.

Напомним, в Мелитополе ВСУ уничтожили вражескую военную базу и две сотни солдат.

Как пишут СМИ, в Мелитополе морг переполнен трупами оккупантов.

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