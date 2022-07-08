Оккупанты на Донбассе убили пятерых гражданских и тяжело ранили ребенка

Российские военные продолжают стирать с лица Земли украинские города и уничтожать народ. Обстрел Бахмута и Северска закончился трагедией.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в двум уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 7-8 июля российская армия накрыла плотным огнем города Северск иБахмут.После обстрелов в реанимационном отделении больницы скончались пять мирных жителей. От снарядов оккупантов ранены трое человек, среди которых 12-летний мальчик. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В городах повреждены жилые дома и машины.

Проводятся первоочередные следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.

Напомним, за минувшие сутки, 7 июля, в Харьковской области от вражеских обстрелов погибли четыре мирных жителя, девять ранены.

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