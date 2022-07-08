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Закарпатца будут судить за публичные призывы к убийству украинцев

Подозреваемому грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.
Закарпатца будут судить за публичные призывы к убийству украинцев

В пятницу, 8 июля, следователи полиции завершили досудебное расследование по делу о коллаборационной деятельности 51-летнего закарпатца. Обвинительный акт по материалам уголовного производства правоохранители направили для судебного разбирательства. Об этом сообщает ГУНП в Закарпатской области.

В полиции Закарпатья рассказывают, что житель Великого Березного в людном месте при свидетелях активно призывал к убийству украинцев. Кроме того, злоумышленник поддерживал войну России против Украины.

Полицейские квалифицировали действия мужчины по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, то есть коллаборационная деятельность. Следователи сформировали обвинительный акт и направили его в суд.

Согласно санкции статьи 51-летнему мужчине грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, псевдозаместителю мэра оккупированного Бердянска сообщено о подозрении в коллаборционизме. Бывшая бухгалтер базы отдыха добровольно согласилась на сотрудничество с захватчиками.

 

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