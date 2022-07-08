Большую часть инфраструктуры Северодонецка невозможно восстановить - мэрия

Оккупанты практически полностью разрушили инфраструктуру города. Большинство многоэтажек придется строить с ноля и возобновлять все коммуникации.

Оккупанты практически полностью разрушили город - серьезные повреждения на центральном канализационном коллекторе, разрушенные насосные станции, повреждены водозаборы.

Как сообщил начальник военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, после деоккупации города необходима перепланировка и капитальное восстановление всех коммуникаций по всему городу.

"Большинство многоэтажек придется строить с нуля. Когда россияне штурмовали город, они уничтожали дома кварталами. Били танками по многоэтажкам только для того, чтобы расчистить позиции", - говорит Александр Стрюк.

Также Стрюк отметил, чтобы северодончане обращались в Национальную полицию и органы прокуратуры по поводу разрушенного жилья или кражи имущества оккупантами.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные продолжают стирать с лица Земли украинские города и уничтожать народ. Обстрел Бахмута и Северска закончился трагедией.

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