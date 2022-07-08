Украина получит от США помощь на $400 млн - СМИ

В новый пакет помощи, помимо HIMARS, войдут три тактических машины, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, противобатарейные системы и запчасти.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. Об этом сообщил репортер Foreign Policy Джек Детч.

"Администрация Байдена объявляет для Украины еще один пакет вооружений на сумму 400 млн долларов, включая четыре новых системы HIMARS", - отметил он.

В новый пакет помощи, помимо самих реактивных систем залпового огня (HIMARS), войдут ракеты к ним, три тактических машины, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, противобатарейные системы и запчасти.

С начала войны американская сторона уже предоставила Украине военную помощь на 7,3 млрд долларов.

Напомним, Конгресс США отправил военную помощь ВСУ на миллиард долларов. В ней четыре системы HIMARS и множество другого вооружения.

Ранее сообщалось, что американцы поддерживают идею помощи Украине, несмотря на угрозу роста инфляции и цен на энергоресурсы.

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