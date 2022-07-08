Кулеба обсудил с послом США военную помощь Украине

Бриджит Бринк заявила о тесном сотрудничестве в сфере безопасности, экономических и гуманитарных вопросов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с послом США Бриджит Бринк помощь Украине. Об этом посол США сообщила в Твиттер.

"Великолепная дискуссия с министром Кулебой о помощи Украине защищаться от непровоцированного и неоправданного нападения России. Высоко ценим наше тесное сотрудничество в сфере безопасности, экономических и гуманитарных вопросов", - отметила Бринк.

Ранее Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ускорение поставок тяжелого вооружения Украине.

Напомним, американцы поддерживают идею помощи Украине, несмотря на угрозу роста инфляции и цен на энергоресурсы.

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