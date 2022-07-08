Минобороны показало работу французских ПТРК Milan-2 на фронте

Ракеты Milan-2 обладают бронебойностью не менее 1000 мм. Ракета из ПТРК Milan-2 достигает цели за 24 секунды

Военные показали, как работают французские переносные противотанковые ракетные комплексы Milan-2 на фронте. Видео опубликовало Минобороны.

Отмечается, что ракеты Milan-2 обладают бронебойностью не менее 1000 мм, они достигают цели за 24 секунды.

"Этого более чем достаточно для эффективного поражения как основных агрегатов танка, так и… всего экипажа внутри", - сказано в сообщении.

Этот комплекс стоит на вооружении армий более 40 стран мира.

Ранее Минобороны показало работу немецких гаубиц.

Также сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу гаубиц калибра 155 мм типа М777, которые США передали украинским военным.

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