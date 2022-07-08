Украинцы, работающие в некоторых сферах, могут остаться без отпуска
Глава Госслужбы по вопросам труда Игорь Денера заявил, что украинцы, которые работающие в ряде сфер экономики, на время действия военного положения останутся без отпусков. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Он отметил, что речь идет об оборонном комплексе, обеспечении питания, объектах критической инфраструктуры и т.д.
"Если предприятие видит, что ему необходимо непрерывно функционировать, работникам может быть отказано вообще в любых видах отпуска", - заявил чиновник.
По его словам, законодательством предусмотрены подобные ограничения для работников:
- топливно-энергетического сектора;
- нефтяной и газовой промышленности;
- ядерной энергетики;
- здравоохранения;
- системы жизнеобеспечения;
- транспорта и почты;
- оборонной промышленности;
- металлургической промышленности;
- гражданской защиты.
"На период военного времени экономика должна работать, не время для полноценного отдыха. Законодатель принял решение о том, что минимальный срок отпуска должен быть один для всех. Поэтому уменьшен у педагогов и так далее", - отметил Денера.
Напомним, Верховная Рада одобрила законопроект №7251, которым установила дополнительное основание для увольнения сотрудника.
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