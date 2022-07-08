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Украинцы, работающие в некоторых сферах, могут остаться без отпуска

Речь идет о таких сферах, как оборонный комплекс, обеспечение питания, объекты критической инфраструктуры и т.д.
Украинцы, работающие в некоторых сферах, могут остаться без отпуска

Глава Госслужбы по вопросам труда Игорь Денера заявил, что украинцы, которые работающие в ряде сфер экономики, на время действия военного положения останутся без отпусков. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что речь идет об оборонном комплексе, обеспечении питания, объектах критической инфраструктуры и т.д.

"Если предприятие видит, что ему необходимо непрерывно функционировать, работникам может быть отказано вообще в любых видах отпуска", - заявил чиновник.

По его словам, законодательством предусмотрены подобные ограничения для работников:

  • топливно-энергетического сектора;
  • нефтяной и газовой промышленности;
  • ядерной энергетики;
  • здравоохранения;
  • системы жизнеобеспечения;
  • транспорта и почты;
  • оборонной промышленности;
  • металлургической промышленности;
  • гражданской защиты.

"На период военного времени экономика должна работать, не время для полноценного отдыха. Законодатель принял решение о том, что минимальный срок отпуска должен быть один для всех. Поэтому уменьшен у педагогов и так далее", - отметил Денера.

Напомним, Верховная Рада одобрила законопроект №7251, которым установила дополнительное основание для увольнения сотрудника.

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