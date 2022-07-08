Шмыгаль поблагодарил французскую сторону за поддержку, которую она предоставляет Украине во всех сферах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с главой Сената Франции Жераром Ларше. Во время встречи стороны обсудили поддержку Украины, энергетическую и продовольственную безопасность в Европе и в мире. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает Правительственный портал.

Шмыгаль поблагодарил французскую сторону за поддержку, которую она предоставляет Украине во всех сферах.

"Важно, чтобы мы все были на одной стороне. Кроме военной составляющей, очень важным инструментом сдерживания России является санкционная политика. Благодарны Франции за поддержку всех шести пакетов. Необходимо применить и так называемые вторичные санкции, чтобы Россия не могла адаптироваться. Пакеты санкций должны постоянно ужесточаться, поэтому ожидаем следующий, седьмой пакет", - отметил Шмыгаль.

По его словам, РФ продолжает шантажировать европейские страны гибридным оружием в виде газа и нефти. В то же время Украина имеет одно из крупнейших подземных природных хранилищ газа в Европе.

"Убежден, мы можем найти синергию для использования нашей газотранспортной системы и хранилищ, чтобы увеличить объем транзита для европейских стран", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что Украина уже является частью европейского энергетического рынка ENTSO-E и экспортирует в его пределах первые 100 МВт электроэнергии.

"Украина может поставлять около 2 тысяч МВт электроэнергии. Это достаточно мощная часть электроэнергии, которую мы можем поставлять для Европейского Союза, обеспечивая стабильность энергосистемы Европы", - отметил Шмыгаль.

Во время встречи стороны также обсудили потребности Украины в разблокировании ее морских портов. Премьер-министр отметил важность доносить правду африканским и азиатским странам, что вероятный продовольственный кризис - это следствие блокирования Россией украинских портов, а не санкций против РФ, как это пытается преподнести российская пропаганда.

Глава Сената Франции выразил солидарность с украинским народом, который оказывает сопротивление агрессору, и заверил, что Франция будет идти рядом с Украиной на пути к членству в ЕС.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с послом США Бриджит Бринк помощь Украине.

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