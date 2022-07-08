Жителям Херсонской и Запорожской областей советуют эвакуироваться

Вице-премьер призвала "эвакуироваться всеми доступными способами" даже через неподконтрольную Украине территорию.

Жители временно оккупированных южных областей Украины, и особенно Херсонской и Запорожской, должны максимально быстро эвакуироваться, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население. Об этом в пятницу, 8 июля, заявила в эфире телемарафона вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Эвакуация продолжается, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникации очень хорошо действует. Те, кто уехали, имеют и знают пути, волонтеры, мы приобщаемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей", - отметила Верещук.

Она подчеркнула, что люди, особенно женщины, у которых есть дети, "должны иметь житейскую мудрость и понимать: пребывание на территории Херсонской и Запорожской области в разы хуже и опаснее, чем пребывание на подконтрольной Украине территории".

По ее словам, Россия хочет, чтобы гражданское население оставалось как можно дольше на оккупированных территориях, и делает все, чтобы закрыть возможность для людей официально эвакуироваться.

При этом, российские захватчики используют гражданское население как живой щит, поэтому граждане должны выехать, "чтобы дать возможность ВСУ освободить землю от врага".

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает в себя вооруженное применение силы, мы же понимаем это. Поэтому выезжать и вывозить своих родных надо всеми доступными способами", - пояснила Верещук.

"Даже если они будут депортированы в Россию, мы все равно найдем возможность помочь людям вернуться. Даже если придется через Крым, когда мы говорим о Херсонской области – это нужно делать, нужно двигаться в данном направлении. Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные Силы будут деоккупировать. Это будут огромные бои. Я не хочу никого пугать, все и так все понимают", - добавила она.

Напомним, на территории Украины некоторые учреждения начали выселять внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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