На Банковой оценили ядерную угрозу со стороны Кремля

Враг будет использовать мощное оружие и может провести скрытую мобилизацию, бросая в бой всех, кого не жаль, отметил Подоляк.

Применение Россией ядерного оружия обернется для нее "концом истории страны целиком и полностью". Об этом в пятницу, 8 июля, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

"России после этого не будет ни в истории, ни в физическом смысле. Да в любом смысле ее просто не станет", - сказал он.

В то же время, он отметил, что "Путин - странный человек, поэтому может пойти на любой шаг".

"Он же сказал, что "зачем нам мир, если там не будет России". Они направляются в "российский рай", это ведь на самом деле ад. Но российская пропаганда пытается всех убедить, что это рай", - отметил Подоляк.

Однако, по его словам, когда речь идет о ядерном ударе, это скорее пропагандистский элемент и не более, поскольку в Кремле понимают: это дорога в одну сторону и только для них.

При этом Подоляк предупредил, что враг будет использовать мощное оружие и может провести скрытую мобилизацию, бросая в бой всех, кого не жаль.

Ранее Подоляк заявил, что в войне РФ против Украины начинается определенный переломный момент.

Переговоры с Россией невозможны - Подоляк

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