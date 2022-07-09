В Украине число обязательных прививок от COVID-19 может вырасти до четырех

Вторую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 по состоянию на 26 июня не получили 689 тысяч украинцев, а бустерные прививки не сделали более 14 млн человек.

Экспертная группа иммунологов рекомендовала Министерству здравоохранения Украины утвердить еще одну бустерную дозу вакцинации против COVID-19 для некоторых категорий населения. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии Общественному.

Он объяснил, что эта вакцинация должна стать четвертой дозой: после двух доз полного курса и одной бустерной.

"Состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации и они рассматривали в том числе вопросы введения бустерной дозы для тех людей, которые получили уже базовый курс плюс бустер. Это по сути четыре доза вакцинации", - сказал Кузин.

Кузин добавил, что изначально дополнительную прививку рекомендуют делать представителям критической инфраструктуры, медицинским работникам и тем, кто имеет медицинские показания к вакцинации, например, бронхиальной астмой, сердечно-сосудистой недостаточностью.

Главный санитарный врач отметил, что рекомендации уже направили в Минздрав. Их рассмотрят в ближайшее время, соответствующее решение обнародуют.

Кузин отметил, что после четвертой дозы препарата против COVID-19 сертификат будет также генерироваться в приложении "Дія" с максимальным сроком "годности" в девять месяцев.

Ранее в Минздраве заявили, что в ближайшее время в Украине не ожидается вспышка COVID-19. Также были названы причины того, почему не будет роста заболеваемости этой инфекцией.

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