Президент рассказал, что поздравил Залужного

Свое традиционное вечернее обращение президент 8 июля записал в поезде, возвращаясь в столицу с Днепропетровщины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поздравил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с днем рождения. Об этом в пятницу, 8 июля, украинский лидер сообщил в своем видеообращении.

"Поздравил сегодня главкома Залужного с днем рождения. Пожелал ему здоровья, пожелал ему и всем нам самого важного - победы", - сказал президент.

Также Зеленский в видеообращении поблагодарил Залужного за службу.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил свое 49-летие, и в честь праздника опубликовал видео об украинских бойцах, отметив, что они являются для него первыми в мире.

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