В бою под Бахмутом погиб брат экс-посла Украины в Канаде

Офицер отправился на фронт в первый день полномасштабного вторжения, был в самых горячих точках, участвовал в Лисичанской обороне.

В четверг, 7 июля, в бою с российскими оккупантами под Бахмутом погиб 33-летний Евгений Олефиренко. Об этом сообщил брат героя, экс-посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

"Мы только что привезли его в Киев - солнечного, бесстрашного и навсегда улыбающегося. Погиб в бою - вчера, под Бахмутом. Гордость нашей семьи", - написал он.

Шевченко добавил, что прощание с героем состоится в субботу, 9 июля, на Байковом кладбище. Панихида начнется в 14.30 в Вознесенской церкви на Байковом кладбище. В 15.30 тело воина кремируют.

Сестра погибшего, политолог и журналист Богдана Шевченко рассказала, что офицер отправился на фронт в первый день полномасштабного вторжения, был в самых горячих точках, участвовал в Лисичанской обороне.

Напомним, во время боев за Лисичанск Луганской области 26 июня погиб командир батальона Волат полка имени Кастуся-Калиновского Иван с позывным Брест.

Ранее сообщалось, что в бою с оккупантами погиб генеральный директор издательства Блиц-Информ, шеф-редактор журнала Бизнес, автор проекта Бизнес 100 журналист Владимир Чеповой.

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