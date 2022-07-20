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ВСУ ликвидировали группу "вагнеровцев" - Генштаб

Российские наемники были разбиты при удержании защитниками позиций на одном из рубежей линии фронта.
ВСУ ликвидировали группу "вагнеровцев" - Генштаб

Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского во вторник, 19 июля, полностью ликвидировали группу наемников из частной военной компании Вагнера (Лига). Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Кровавый "бизнес" этих вражеских наемников сегодня лопнул. Еще раз напоминаем врагу, что в Украине незваных гостей ждет только смерть", - говорится в сообщении.

В самой бригаде отметили, что "вагнеровцы" были разбиты при удержании позиций на одном из рубежей линии фронта.

 

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