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В Ирпене произошла стрельба

Выстрелы были произведены из травматического оружия в двух мужчин, напавших на ребенка и его дедушку с бабушкой.
В Ирпене произошла стрельба
Инцидентом занялись правоохранители / facebook.com/pol.kyivregion

В Ирпене Киевской области вечером 19 июля прогремели выстрелы. Об этом сообщает мэр Александр Маркушин.

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Сообщается, что инцидент произошел на улице Грибоедова. Глава горсовета рассказал, что ребенок катался около подъезда рядом с домом, когда к нему стали приставать двое нетрезвых мужчин. Бабушка с дедушкой заступились за ребенка, но злоумышленники начали избивать дедушку. Когда на призыв о помощи приехал отец ребенка, агрессоры попытались напасть и на него, но мужчина был вынужден применить против них оружие с резиновыми пулями. В результате оба нарушители получили ранения.

"Были произведены выстрелы из травматического оружия как мера самозащиты. Работают правоохранители", - отметил мэр.

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.

 

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