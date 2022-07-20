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Удар РФ по Краматорску: погиб мирный житель

Вражеские войска применили авиационную крылатую ракету Р-37. Шесть человек получили ранения.
Удар РФ по Краматорску: погиб мирный житель

Вследствие ракетного удара по Краматорску Донецкой области во вторник, 19 июля, погиб один мирный житель, еще шесть человек пострадали. Такие данные обнародовал глава региона Павел Кириленко.

"По выводам взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37. Повреждены десять многоэтажек в центральной части города", - сообщил он.

Кириленко отметил, что вражеские войска все чаше наносят ракетные удары по Донбассу, и в очередной раз призвал население области эвакуироваться.

Как сообщалось, из-за обстрела в одном из пятиэтажных жилых домов возник пожар.

 

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