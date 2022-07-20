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При атаке на мост в Херсоне уничтожена вражеская ПВО - Арестович

Украинские военные обстреляли Антоновский мост, вследствие чего были разбиты укрепления оккупантов возле него.
При атаке на мост в Херсоне уничтожена вражеская ПВО - Арестович

Вследствие удара защитников по Антоновскому мосту в Херсоне во вторник, 19 июля, была уничтожена система противовоздушной обороны оккупантов. Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"У моста уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели "дяди", которые тот мост охраняют. По самому мосту тоже приложились, потому что с чем черт не шутит", - сказал он.

При этом представитель ОП отметил, что вряд ли можно ожидать, что мост рухнет уже завтра.

Как сообщалось, ВСУ нанесли удар по базе российских войск в районе Антоновского моста в Херсоне. Переправа повреждена, однако, несмотря на сквозную дыру, остается пригодной к эксплуатации.

 

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