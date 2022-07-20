В Украине остаются обесточенными 760 населенных пунктов

Больше всего абонентов без света в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.

По состоянию на 19 июля в Украине из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, остаются обесточенными 761 населенный пункт, или около 591,6 тысячи потребителей. Об этом сообщает Правительственный портал.

Как указано, электричества нет у около 350,3 тысячи абонентов в Донецкой области, более 128,2 тысячи - в Луганской, 30,2 тысячи - в Николаевской, 22,4 тысячи - в Запорожской и 21,1 тысячи - в Харьковской.

До этого возобновлено электроснабжение для 10,6 тысячи потребителей.

Кроме того, по последним данным, без газоснабжения остаются около 245 тысяч абонентов.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что Россия захватила часть объединенной энергетической системы Украины - магистральные и уличные электросети, трансформаторные подстанции, помещения, имущество.