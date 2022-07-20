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Зеленский о контроле за западным оружием в Украине: Повода нет

Дополнительный парламентский инструмент контроля необходим, чтобы снять все манипуляции пропагандистов РФ, подчеркнул украинский лидер.
Зеленский о контроле за западным оружием в Украине: Повода нет

Президент Владимир Зеленский приветствовал создание временной следственной комиссии по контролю за вооружением, которое страны Запада предоставляют Украине. Об этом он заявил в ходе видеообращения во вторник, 19 июля.

"Очень важно, что Верховная Рада Украины реализовала инициативу руководителя Офиса президента Андрея Ермака о создании специальной комиссии по контролю за использованием вооружения, предоставляемого нашими партнерами. В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что повода для создания такого органа нет.

"Я хочу подчеркнуть: никакой почвы для любых претензий к нашему государству на этот счет не было и нет. Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие. Но чтобы снять любые манипуляции российских пропагандистов и тех, кто им помогает в Украине или где-то там, заработает такой дополнительный парламентский инструмент контроля", - объяснил он.

Ранее Андрей Ермак заявил, что все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, но благодаря упомянутой комиссии этот процесс станет еще более открытым.

 

 

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