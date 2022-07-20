Зеленский о контроле за западным оружием в Украине: Повода нет

Дополнительный парламентский инструмент контроля необходим, чтобы снять все манипуляции пропагандистов РФ, подчеркнул украинский лидер.

Президент Владимир Зеленский приветствовал создание временной следственной комиссии по контролю за вооружением, которое страны Запада предоставляют Украине. Об этом он заявил в ходе видеообращения во вторник, 19 июля.

"Очень важно, что Верховная Рада Украины реализовала инициативу руководителя Офиса президента Андрея Ермака о создании специальной комиссии по контролю за использованием вооружения, предоставляемого нашими партнерами. В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что повода для создания такого органа нет.

"Я хочу подчеркнуть: никакой почвы для любых претензий к нашему государству на этот счет не было и нет. Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие. Но чтобы снять любые манипуляции российских пропагандистов и тех, кто им помогает в Украине или где-то там, заработает такой дополнительный парламентский инструмент контроля", - объяснил он.

Ранее Андрей Ермак заявил, что все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, но благодаря упомянутой комиссии этот процесс станет еще более открытым.