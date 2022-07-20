Оккупанты обстреляли Сумщину девять раз - ОВА

Сообщается, что было зафиксировано около 78 "прилетов".

Оккупанты за сутки 19 июля девять раз обстреляла территорию Сумской области из разных видов оружия. Об этом сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

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Сообщается, что было зафиксировано около 78 "прилетов". Обстрелам подверглись территории Белопольской, Новослободской, Хотинской, Эсманьской территориальных громад. Обошлось без потерь и разрушений.

При этом в направлении Николаевской сельской территориальной громады оккупанты выпустили шесть ракет, из-за чего были травмированы два человека и повреждено частное хозяйство.

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.