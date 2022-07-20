147 день войны: В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте

РФ проводит профилактические меры из-за низкой дисциплины своих группировок, в которых процветает пьянство и неповиновение.

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте по состоянию на утро 20 июля, 147 день полномасштабного российского вторжения. Сводка появилась на странице оборонного ведомства в Facebook.

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Так, на Северском, Полесском и Волынском направлении изменений не зафиксировано. Враг обстрелял из артиллерии Черниговскую и Сумскую области.

На Харьковском направлении рашисты вели огонь по районам населенных пунктов Петровка, Русские Тишки, Мосьпаново, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Прудянка и Коробочкино.

В направлении Славянска оккупанты стреляли из танков и артиллерии у Долины, Краснополья, Константиновки, Чепеля, Гусаровки и Адамовки.

В это же время на Донецком направлении российские захватчики вели огонь из артиллерии в районах Краматорска, Северска, Серебрянки, Григорьевки, Верхнекаменского, Спорного, Ивано-Дарьевки. Около Верхнекаменского были нанесены авиаудары, а в направлении Ивано-Дарьевки противник проводит штурмовые действия, бои продолжаются.

На Бахмутском направления рашисты ведут бои, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и захвата Угледарской ТЭС. Были обстреляны из танков и артиллерии районы Берестово, Белогоровки, Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Кодемы. А по Берестовому, Бахмуту, Яковлевки, Вершины, Нью-Йорку и Покровскому были нанесены авиаудары. В направлении Вершины, Новолуганского и Берестово идут боевые действия.

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На Авдеевском, Запорожском, Новопавловском направлениях зафиксированы обстрелы в районах Новобахмутовки, Угледара, Полтавки, Новополья, Гуляйполя, Каменского и так далее. А у Авдеевки противник нанес авиаудар.

Около Новоселовки Второй враг вел разведку боем, а в направлении Никольского вел наступление. Успеха не имел и отошел.

На Южнобужском направлении рашисты держат высокую интенсивность ведения разведки с помощью беспилотников. В Черном море находятся три носителя ракет "Калибр", ведутся артиллерийские и танковые дуэли по всей линии соприкосновения. В районе Мураховки был нанесен ракетно-авиационный удар.

В Генштабе подчеркивают, что на указанном направлении российские оккупанты столкнулись с недостаточным количеством боеприпасов, воды и еды.

Также указывается, что командование северного флота РФ вынуждено проводить профилактические меры из-за крайне низкого уровня военной дисциплины у подразделений, которые или использовались, или будут использоваться в войне в Украине. Среди рашистов процветает пьянство и неповиновение командирам.

В свою очередь ВСУ успешно бьют по командным пунктам и базам обеспечения россиян.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему закончить войну нужно до зимы.

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