Российские войска обстреляли Никополь: двое погибших и девять раненых

Среди пострадавших - четверо детей.

Оккупанты обстреляли жилой квартал в Никополе Днепропетровской области из РСЗО Град. Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

Читайте также: Украина получит от США еще партию HIMARS

Сообщается, что по городу выпустили более 30 снарядов. Среди пострадавших - четверо детей.

"Российская орда не прекращает террор Никопольского района. Умышленно обстреляли из Градов жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30 реактивных снарядов. Предварительно, два человека погибли, девять - ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года!", - написал губернатор в Telegram.

По его информации, в результате обстрелов были полностью разрушены три частных дома, и около десятка повреждены. Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений.

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.