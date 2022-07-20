В разведке Британии назвали главный фактор освобождения Херсонщины

В это же время ВСУ держат линию фронта, не давая рашистам добиться больших успехов на Донбассе.

В разведке Великобритании назвали главный фактор освобождения Херсонской области. Им является контроль над переправами через Днепр, что окажет ключевое влияние на исход боевых действий в регионе. Эти данные публикует британское Минобороны.

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Так, в сообщении напоминается, что вчера, 19 июля, псевдовласти временно оккупированного Херсона заявили об ударе по Антоновскому мосту через Днепр. Его нанесли украинские воины.

На этом фоне в соцсетях появилась информация о боевых повреждениях дорожного полотна.

Как говорят эксперты, Антоновский мост и далее пригоден для использования. Но указывается на его важность. Объект – ключевое уязвимое место российских оккупационных войск.

Дело в том, что мост является одним из двух автомобильных переходов через Днепр, по которому РФ способна снабжать свои группировки рашистов, или же отводить их на временно захваченную территорию к западу от реки.

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"Эта территория включает в себя город Херсон, который имеет политическое и символическое значение для России. Ниже течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути обычно составляет около 1 000 метров", – подчеркивают разведчики.

Таким образом, именно контроль над мостами через Днепр будет основным фактором в исходе боевых действий в Херсонской области и освобождения региона от российских оккупантов.

Напомним, что по данным подполковника и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ ударили по Антоновскому мосту не с целью навредить объекту, а с целью уничтожить расположенную рядом вражескую систему ПВО.

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